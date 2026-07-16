« mémoire » – exposition d’Agathe VERSCHAFFEL (dessin et peinture), atelier La Duchesse, Calais

Informations pratiques

« mémoire » – exposition d’Agathe VERSCHAFFEL (dessin et peinture) 18 – 20 septembre atelier La Duchesse Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Artiste peintre calaisienne, Agathe Verschaffel peint les façades d’usines délabrées de sa ville depuis 2 décennies, son regard sur le patrimoine industriel et portuaire local a toujours souligné l’urgence de le sauvegarder à minima…

Exposition de peinture et dessin

atelier La Duchesse 44 rue du Duc de Guise 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0699166540 https://verschaffel.wixsite.com/agathe/painting https://www.instagram.com/agathe_verschaffel/ Atelier de l’artiste Agathe VERSCHAFFEL Stationnement gratuit dans la rue, petite marche à l’entrée de l’atelier, espace exigu

Artiste peintre calaisienne, Agathe Verschaffel peint les façades d’usines délabrées de sa ville depuis 2 décennies, son regard sur le patrimoine industriel et portuaire local a toujours souligné de …

© agathe verschaffel peinture acrylique sur toile