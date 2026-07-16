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« mémoire » – exposition d’Agathe VERSCHAFFEL (dessin et peinture), atelier La Duchesse, Calais

vendredi 18 septembre 2026 · atelier La Duchesse · Calais

« mémoire » – exposition d’Agathe VERSCHAFFEL (dessin et peinture), atelier La Duchesse, Calais

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
atelier La Duchesse
Adresse
44 rue du Duc de Guise 62100 Calais
Ville
62100 Calais
Département
Pas-de-Calais

« mémoire » – exposition d’Agathe VERSCHAFFEL (dessin et peinture) 18 – 20 septembre atelier La Duchesse Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Artiste peintre calaisienne, Agathe Verschaffel peint les façades d’usines délabrées de sa ville depuis 2 décennies, son regard sur le patrimoine industriel et portuaire local a toujours souligné l’urgence de le sauvegarder à minima…
Exposition de peinture et dessin

atelier La Duchesse 44 rue du Duc de Guise 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0699166540 https://verschaffel.wixsite.com/agathe/painting https://www.instagram.com/agathe_verschaffel/ Atelier de l’artiste Agathe VERSCHAFFEL Stationnement gratuit dans la rue, petite marche à l’entrée de l’atelier, espace exigu
Artiste peintre calaisienne, Agathe Verschaffel peint les façades d’usines délabrées de sa ville depuis 2 décennies, son regard sur le patrimoine industriel et portuaire local a toujours souligné de …

© agathe verschaffel peinture acrylique sur toile

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