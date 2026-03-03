Mémoires Organiques Natasha Bertin et Monica Picaflor Galerie Espace Liberté Crest
L’exposition Mémoires Organiques est un dialogue artistique entre Natasha Bertin, peintre plasticienne, et Monica PICAFLOR, sculptrice céramiste Raku.
Galerie Espace Liberté 5 rue des Alpes Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 70 27 42
English : Mémoires Organiques Natasha Bertin et Monica Picaflor
The exhibition Organic Memories is an artistic dialogue between Natasha Bertin, a visual artist and painter, and Monica PICAFLOR, a Raku ceramic sculptor.
