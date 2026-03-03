Mémoires Organiques Natasha Bertin et Monica Picaflor Galerie Espace Liberté Crest

Mémoires Organiques Natasha Bertin et Monica Picaflor

Galerie Espace Liberté 5 rue des Alpes Crest Drôme

Début : Vendredi 2026-03-07

fin : 2026-04-18

2026-03-07

L’exposition Mémoires Organiques est un dialogue artistique entre Natasha Bertin, peintre plasticienne, et Monica PICAFLOR, sculptrice céramiste Raku.

Galerie Espace Liberté 5 rue des Alpes Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 70 27 42

English : Mémoires Organiques Natasha Bertin et Monica Picaflor

The exhibition Organic Memories is an artistic dialogue between Natasha Bertin, a visual artist and painter, and Monica PICAFLOR, a Raku ceramic sculptor.

