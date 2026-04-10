Memorial Day 2026 Route de Verdun Thiaucourt-Regniéville

Thiaucourt-Regniéville

Memorial Day 2026

Route de Verdun Cimetière américain de Thiaucourt Thiaucourt-Regniéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 16:00:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Cérémonie de Memorial Day au cimetière américain de Thiaucourt en l’honneur des soldats tombés au service des États-Unis.

Gratuite, ouverte au public, sans réservation.

Nous vous invitons à fleurir les 117 tombes de soldats inconnus en ramenant des fleurs fraichement coupées à partir de 15 heures.

Un vin d’honneur viendra clôturer la commémoration, à la salle polyvalente de Thiaucourt, La Loco.Tout public

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Route de Verdun Cimetière américain de Thiaucourt Thiaucourt-Regniéville 54470 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 80 01 01 saint-mihiel@abmc.gov

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English :

Memorial Day ceremony at Thiaucourt American Cemetery in honor of soldiers who fell in the service of the United States.

Free, open to the public, no reservations required.

We invite you to bring freshly cut flowers to the 117 graves of unknown soldiers, starting at 3pm.

A vin d’honneur will bring the commemoration to a close, at Thiaucourt’s multi-purpose hall, La Loco.

L’événement Memorial Day 2026 Thiaucourt-Regniéville a été mis à jour le 2026-04-21 par OT PONT A MOUSSON