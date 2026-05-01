Memorial Day rue du Général Pershing Romagne-sous-Montfaucon

Romagne-sous-Montfaucon

Memorial Day

rue du Général Pershing Cimetière américain Meuse-Argonne Romagne-sous-Montfaucon Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 11:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Comme chaque année, le Memorial Day célébre avec solennité la mémoire de tous les soldats américains tombés au champ d’honneur alors qu’ils servaient leur nation. C’est l’occasion de se souvenir et de rendre hommage à ceux qui ont sacrifié leur vie pour la liberté et la paix. Au cours de cette journée, les drapeaux français et américains décorent les tombes.Tout public

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rue du Général Pershing Cimetière américain Meuse-Argonne Romagne-sous-Montfaucon 55110 Meuse Grand Est +33 3 29 85 14 18 meuse-argonne@abmc.gov

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English :

Every year, Memorial Day solemnly celebrates the memory of all American soldiers who fell in the line of duty while serving their nation. It’s an opportunity to remember and pay tribute to those who sacrificed their lives for freedom and peace. On this day, French and American flags decorate the graves.

L’événement Memorial Day Romagne-sous-Montfaucon a été mis à jour le 2026-04-29 par OT DU PAYS D’ARGONNE