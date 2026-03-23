Ménage de printemps La vie des aliments Le Féru des sciences Jarville-la-Malgrange

Ménage de printemps La vie des aliments

Le Féru des sciences 1 avenue général de Gaulle Jarville-la-Malgrange Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Au programme de ces deux après-midis gratuites astuces anti-gaspi, cours de cuisine, atelier santé et nutrition, brocante d’objets de cuisine, rencontres scientifiques, marché de producteurs locaux…

Le printemps est là et c’est le moment idéal pour faire un grand ménage. Pour la deuxième édition de cet événement, le Féru vous donne une toque, direction la cuisine. Alors suivez les guides qu’ils soient scientifiques, professionnels de l’alimentation, actrices du territoire, entreprises locales ou associations pleines de bonnes idées ! De la production à la consommation des légumes, du maraîchage amateur aux cultures intensives, de la petite graine en pleine terre à la revalorisation des déchets alimentaires, on vous explique tout le cycle de l’alimentation et les impacts pour notre corps et sur l’environnement.Tout public

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Le Féru des sciences 1 avenue général de Gaulle Jarville-la-Malgrange 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 15 27 70

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English :

The program for these two free afternoons includes: anti-waste tips, cooking classes, health and nutrition workshops, a flea market of kitchen objects, scientific meetings, a local producers’ market?

Spring is here, and it’s the perfect time to do some spring cleaning. For the second edition of this event, Le Féru is giving you a chef’s hat, in the direction of the kitchen. Follow the guides, whether they be scientists, food professionals, local businesses or associations full of good ideas! From the production to the consumption of vegetables, from amateur market gardening to intensive cultivation, from the small seed in the ground to the recycling of food waste, we explain the entire food cycle and its impact on our bodies and the environment.

L’événement Ménage de printemps La vie des aliments Jarville-la-Malgrange a été mis à jour le 2026-03-23 par DESTINATION NANCY