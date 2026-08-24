Informations pratiques

Kerlouan

Meneham by night

Site de Meneham Kerlouan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 18:30:00

fin : 2026-10-22 20:00:00

Date(s) :

2026-10-22

Venez vivre une expérience hors du temps lors de cette visite guidée à la lueur des lanternes ! En parcourant le village de Meneham, vous découvrirez son histoire fascinante sous un nouveau jour. Chaque coin de ce lieu chargé de légendes prend vie lorsque le soleil se couche. Vous suivrez les traces des anciens habitants et entendrez des récits mystérieux de la Côte des Légendes. La visite se termine autour d’une tisane, un moment chaleureux pour échanger et écouter les légendes locales qui nourrissent encore l’imaginaire des habitants. Une aventure magique et pleine de mystère vous attend !

Infos pratiques

> Réservation sur meneham.bzh et dans les accueils de Tourisme Côte des Légendes à Lesneven, Meneham et Brignogan

> Rendez-vous devant l’accueil du site.

> Le parking visiteurs se trouve à 700m à pied du cœur du village .

Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

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English :

L’événement Meneham by night Kerlouan a été mis à jour le 2026-08-24 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne