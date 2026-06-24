Menombl’Estival Menomblet
samedi 4 juillet 2026 · Menomblet
Informations pratiques
Menomblet
Menombl’Estival
Menomblet Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-05 02:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Venez vivre une soirée festive et conviviale à Menomblet !
La soirée débutera avec le spectacle de l’école, avant de profiter du repas champêtre avec au choix moules-frites ou rougail-saucisses, sans oublier les grillades et le bar .
Place ensuite à l’ambiance musicale avec le concert du groupe Kortess à 20h.
Et pour terminer cette belle soirée en beauté, un feu d’artifice illuminera le ciel à 23h.
Un rendez-vous à partager en famille ou entre amis ! On vous attend nombreux !!
Réservation des repas conseillés avant le 28 juin (15€ le repas) .
Menomblet 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 62 06 00 77
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English :
Come enjoy a festive and friendly evening in Menomblet!
L’événement Menombl’Estival Menomblet a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin