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AGENDA · Menomblet

Menombl’Estival Menomblet

samedi 4 juillet 2026 · Menomblet

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Ville
85700 Menomblet
Département
Vendée
Tarif

Menomblet

Menombl’Estival

Menomblet Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-05 02:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Venez vivre une soirée festive et conviviale à Menomblet !
La soirée débutera avec le spectacle de l’école, avant de profiter du repas champêtre avec au choix moules-frites ou rougail-saucisses, sans oublier les grillades et le bar .

Place ensuite à l’ambiance musicale avec le concert du groupe Kortess à 20h.
Et pour terminer cette belle soirée en beauté, un feu d’artifice illuminera le ciel à 23h.

Un rendez-vous à partager en famille ou entre amis ! On vous attend nombreux !!

Réservation des repas conseillés avant le 28 juin (15€ le repas)   .

Menomblet 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 62 06 00 77 

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English :

Come enjoy a festive and friendly evening in Menomblet!

L’événement Menombl’Estival Menomblet a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin