Mentalisme: Charlie HAID Espace Girodet Bourg-lès-Valence
Mentalisme: Charlie HAID Espace Girodet Bourg-lès-Valence jeudi 5 mars 2026.
Mentalisme: Charlie HAID
Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-05 20:00:00
fin : 2026-03-05
Date(s) :
2026-03-05
Après une tournée à succès dans toute la francophonie, Charlie Haid amène son mentalisme toujours plus loin.
À la fois drôle, souriant et impressionnant, Charlie surprend par la sincérité de son approche.
.
Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 38 88 contact@theatre-le-rhone.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
After a successful tour of the French-speaking world, Charlie Haid takes his mentalism to new heights.
Funny, smiling and impressive, Charlie surprises with the sincerity of his approach.
L’événement Mentalisme: Charlie HAID Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2025-06-03 par Valence Romans Tourisme