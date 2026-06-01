Aire-sur-l’Adour

Menu breton au Continental

Le Continental Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 12:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Menu breton au Continental !

Samedi 13 juin uniquement le midi

Galette complète au choix + crêpe sucrée maison

De 6,50 € à 10 €

Réservations 06 75 66 03 54

Venez vous régaler avec les saveurs de la Bretagne .

Le Continental Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 66 03 54

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English :

L’événement Menu breton au Continental Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-06-09 par Tourisme Aire Eugénie