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Menu breton au Continental Aire-sur-l’Adour

Menu breton au Continental Aire-sur-l’Adour

Menu breton au Continental Aire-sur-l’Adour samedi 13 juin 2026.

Adresse : Le Continental

Ville : 40800 Aire-sur-l'Adour

Département : Landes

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Aire-sur-l’Adour

Menu breton au Continental

Le Continental Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 12:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Menu breton au Continental !
 Samedi 13 juin uniquement le midi
Galette complète au choix + crêpe sucrée maison
 De 6,50 € à 10 €
 Réservations 06 75 66 03 54
Venez vous régaler avec les saveurs de la Bretagne   .

Le Continental Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 66 03 54 

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English :

L’événement Menu breton au Continental Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-06-09 par Tourisme Aire Eugénie

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