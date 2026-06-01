Menu breton au Continental Aire-sur-l’Adour
Menu breton au Continental Aire-sur-l’Adour samedi 13 juin 2026.
Aire-sur-l’Adour
Menu breton au Continental
Le Continental Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 12:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Menu breton au Continental !
Samedi 13 juin uniquement le midi
Galette complète au choix + crêpe sucrée maison
De 6,50 € à 10 €
Réservations 06 75 66 03 54
Venez vous régaler avec les saveurs de la Bretagne .
Le Continental Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 66 03 54
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English :
L’événement Menu breton au Continental Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-06-09 par Tourisme Aire Eugénie
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