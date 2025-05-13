LECTURE-ATELIER AVEC MARIE POIRIER Aire-sur-l’Adour
LECTURE-ATELIER AVEC MARIE POIRIER Aire-sur-l’Adour mercredi 17 juin 2026.
Aire-sur-l’Adour
LECTURE-ATELIER AVEC MARIE POIRIER
Médiathèque Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 16:00:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Marie Poirier s’est formée en typographisme à l’école Estienne, en linogravure et en danse contemporaine. Elle
poursuit aujourd’hui son travail d’image dans l’édition jeunesse.
Son dernier album, Au bout des pieds, est distribué aux familles pour toute nouvelle naissance sur le territoire de la
Communauté des Communes d’Aire sur l’Adour depuis avril 2026.
Lors de cette rencontre, Marie Poirier propose aux tout‑petits et à leurs familles un temps de lectures suivi d’un atelier
adapté.
En partenariat avec la librairie La Rêverie
MERCREDI 17 JUIN 16H
Médiathèques CCAA/ Aire sur l’Adour
2 > 5 ans .
Médiathèque Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04
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English : LECTURE-ATELIER AVEC MARIE POIRIER
L’événement LECTURE-ATELIER AVEC MARIE POIRIER Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-05-06 par Tourisme Aire Eugénie
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