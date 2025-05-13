Aire-sur-l’Adour

LECTURE-ATELIER AVEC MARIE POIRIER

Médiathèque Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 16:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Marie Poirier s’est formée en typographisme à l’école Estienne, en linogravure et en danse contemporaine. Elle

poursuit aujourd’hui son travail d’image dans l’édition jeunesse.

Son dernier album, Au bout des pieds, est distribué aux familles pour toute nouvelle naissance sur le territoire de la

Communauté des Communes d’Aire sur l’Adour depuis avril 2026.

Lors de cette rencontre, Marie Poirier propose aux tout‑petits et à leurs familles un temps de lectures suivi d’un atelier

adapté.

En partenariat avec la librairie La Rêverie

MERCREDI 17 JUIN 16H

Médiathèques CCAA/ Aire sur l’Adour

2 > 5 ans .

Médiathèque Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04

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English : LECTURE-ATELIER AVEC MARIE POIRIER

L’événement LECTURE-ATELIER AVEC MARIE POIRIER Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-05-06 par Tourisme Aire Eugénie