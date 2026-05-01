Aire-sur-l’Adour

Ateliers d’écriture

Médiathèque Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 17:00:00

fin : 2026-05-12 19:00:00

Date(s) :

2026-05-12

ATELIERS D’ÉCRITURES

Annie Denier vous invite à participer à une récréation littéraire. Á partir d’un mot, d’une phrase ou d’un texte, venez

vous détendre en rentrant dans une bulle hors du temps.

MARDI 12 MAI

MARDI 26 MAI

MARDI 9 JUIN

MARDI 23 JUIN

MARDI 30 JUIN

17H > 19H

Médiathèques CCAA/ Aire

Adulte .

Médiathèque Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04

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English : Ateliers d’écriture

L’événement Ateliers d’écriture Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-05-06 par Tourisme Aire Eugénie