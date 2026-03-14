Menu de Pâques

6 Clavière Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-05

Au menu Amuses bouches

Marbré d’escalope de foie gras de canard en gelée

Les langoustines dans leur Nage

Gigot d’agneau à l’ancienne ou ris de veau, crème de Macvin et morilles

Ste Maure de Touraine en Feuilleté

Marquise au chocolat et noix de pécan sur un macaron pistaches et compotée de framboises

Mignardises .

6 Clavière Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 14 74

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English : Menu de Pâques

L’événement Menu de Pâques Saint-Sulpice-le-Guérétois a été mis à jour le 2026-03-11 par Creuse Tourisme