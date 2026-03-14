Menu de Pâques Saint-Sulpice-le-Guérétois
Menu de Pâques Saint-Sulpice-le-Guérétois dimanche 5 avril 2026.
Menu de Pâques
6 Clavière Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-05
Au menu Amuses bouches
Marbré d’escalope de foie gras de canard en gelée
Les langoustines dans leur Nage
Gigot d’agneau à l’ancienne ou ris de veau, crème de Macvin et morilles
Ste Maure de Touraine en Feuilleté
Marquise au chocolat et noix de pécan sur un macaron pistaches et compotée de framboises
Mignardises .
6 Clavière Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 14 74
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English : Menu de Pâques
L’événement Menu de Pâques Saint-Sulpice-le-Guérétois a été mis à jour le 2026-03-11 par Creuse Tourisme