Menu Déjeuner fête des mères La Table du Saint-Christophe La Baule-Escoublac

La Baule-Escoublac

Menu Déjeuner fête des mères

La Table du Saint-Christophe 1 avenue des Alcyons La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 12:00:00

fin : 2026-05-31 14:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Venez célèbrer la fête des mères comme il se doit avec un menu crée spécialement pour l’occasion au restaurant La Table du Saint-Christophe.

Réservation au 02.40.62.40.00 ou reception@st-christophe.com. .

La Table du Saint-Christophe 1 avenue des Alcyons La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 62 40 00 reception@st-christophe.com

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L’événement Menu Déjeuner fête des mères La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-05-01 par ADT44