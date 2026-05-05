Menu Déjeuner fête des mères La Table du Saint-Christophe La Baule-Escoublac
Menu Déjeuner fête des mères La Table du Saint-Christophe La Baule-Escoublac dimanche 31 mai 2026.
La Baule-Escoublac
Menu Déjeuner fête des mères
La Table du Saint-Christophe 1 avenue des Alcyons La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 12:00:00
fin : 2026-05-31 14:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Venez célèbrer la fête des mères comme il se doit avec un menu crée spécialement pour l’occasion au restaurant La Table du Saint-Christophe.
Réservation au 02.40.62.40.00 ou reception@st-christophe.com. .
La Table du Saint-Christophe 1 avenue des Alcyons La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 62 40 00 reception@st-christophe.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Menu Déjeuner fête des mères La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-05-01 par ADT44
À voir aussi à La Baule-Escoublac (Loire-Atlantique)
- Conférence Quand nos racines racontent Centre Culturel et Associatif Maison d’Escoublac La Baule-Escoublac 5 mai 2026
- Visite guidée Quartier du Casino ses hôtels et ses villas La Baule-Escoublac 6 mai 2026
- Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 Monument aux morts La Baule-Escoublac 8 mai 2026
- Ateliers Aquarelle La Baule-Escoublac 8 mai 2026
- Visite guidée Quartier du centre-ville villas et architecture Départ devant l’office de tourisme La Baule-Escoublac 9 mai 2026