My Atelier Atelier modèle vivant La Baule-Escoublac
My Atelier Atelier modèle vivant La Baule-Escoublac mercredi 1 octobre 2025.
My Atelier Atelier modèle vivant
88 avenue des Noëlles La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-01 19:00:00
fin : 2025-12-03 21:00:00
Date(s) :
2025-10-01 2025-10-29 2025-12-03 2025-12-31 2026-02-04 2026-03-04 2026-04-29 2026-06-03
Dessin d’un corps ses proportions, son volume, sa dynamique
Objectifs du cours
Fondamentaux de dessin notions de proportions, morphologie, perspective, lumière, espaces, couleurs, cadrage, composition
Techniques Crayons graphite, fusain, sanguine, pastels secs, à l’huile, gouache et acrylique
Observation dessin d’après modèle vivant nu femme ou homme
A qui s’adressent les cours ?
Des débutants désireux d’apprendre le dessin de personne humaine et libérer leur geste
Les initiés qui souhaitent perfectionner leurs techniques pour approfondir la justesse de leur dessin
(réservé aux adultes et jeunes de 16 ans et +)
Le fonctionnement des cours
2 heures avec des pauses courtes et longues -entre 5 minutes et 20 minutes
Le matériel n’est pas fournis, prévoir feuille raisin blanc de dessin et crayon HB et 6 B en mine ou fusain .
88 avenue des Noëlles La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 61 75 77 69 myatelier44@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement My Atelier Atelier modèle vivant La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2025-09-26 par ADT44