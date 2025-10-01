My Atelier Atelier modèle vivant La Baule-Escoublac

My Atelier Atelier modèle vivant

88 avenue des Noëlles La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Début : 2025-10-01 19:00:00

fin : 2025-12-03 21:00:00

2025-10-01 2025-10-29 2025-12-03 2025-12-31 2026-02-04 2026-03-04 2026-04-29 2026-06-03

Dessin d’un corps ses proportions, son volume, sa dynamique

Objectifs du cours

Fondamentaux de dessin notions de proportions, morphologie, perspective, lumière, espaces, couleurs, cadrage, composition

Techniques Crayons graphite, fusain, sanguine, pastels secs, à l’huile, gouache et acrylique

Observation dessin d’après modèle vivant nu femme ou homme

​A qui s’adressent les cours ?

Des débutants désireux d’apprendre le dessin de personne humaine et libérer leur geste

Les initiés qui souhaitent perfectionner leurs techniques pour approfondir la justesse de leur dessin

(réservé aux adultes et jeunes de 16 ans et +)

​Le fonctionnement des cours

2 heures avec des pauses courtes et longues -entre 5 minutes et 20 minutes

Le matériel n’est pas fournis, prévoir feuille raisin blanc de dessin et crayon HB et 6 B en mine ou fusain .

88 avenue des Noëlles La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 61 75 77 69 myatelier44@gmail.com

