Informations pratiques

Menus plaisirs – Les Troisgros Auditorium des Champs Libres Rennes Dimanche 11 octobre, 14h15 Ille-et-Vilaine

gratuit

Fondée en 1930, la maison Troisgros détient trois étoiles Michelin depuis 55 ans.

Enfants de la quatrième génération, les fils de Marie-Pierre et Michel poursuivent la voie de l’entreprise familiale ; César dirige le restaurant étoilé, _Le Bois sans Feuilles_, et Léo est à la tête de l’un des deux autres restaurants Troisgros : _la Colline du Colombier_.

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Du marché aux caves d’affinage du fromage, en passant par le vignoble, l’élevage bovin et le potager, _Menus-Plaisirs_ est un voyage intime et sensoriel dans les cuisines d’un des plus prestigieux restaurants du monde.

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​Un film de Frederick Wiseman, 4h, 2023, Météore Films. Le film est projeté en deux parties, avec une pause au milieu : 14h15 à 16h15 et 16h30 à 18h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-11T14:15:00.000+02:00

Fin : 2026-10-11T18:30:00.000+02:00

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Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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