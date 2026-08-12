Menus plaisirs – Les Troisgros Auditorium des Champs Libres Rennes
dimanche 11 octobre 2026 · Auditorium des Champs Libres · Rennes
Informations pratiques
Menus plaisirs – Les Troisgros Auditorium des Champs Libres Rennes Dimanche 11 octobre, 14h15 Ille-et-Vilaine
gratuit
Fondée en 1930, la maison Troisgros détient trois étoiles Michelin depuis 55 ans.
Enfants de la quatrième génération, les fils de Marie-Pierre et Michel poursuivent la voie de l’entreprise familiale ; César dirige le restaurant étoilé, _Le Bois sans Feuilles_, et Léo est à la tête de l’un des deux autres restaurants Troisgros : _la Colline du Colombier_.
Du marché aux caves d’affinage du fromage, en passant par le vignoble, l’élevage bovin et le potager, _Menus-Plaisirs_ est un voyage intime et sensoriel dans les cuisines d’un des plus prestigieux restaurants du monde.
Un film de Frederick Wiseman, 4h, 2023, Météore Films. Le film est projeté en deux parties, avec une pause au milieu : 14h15 à 16h15 et 16h30 à 18h30.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-11T14:15:00.000+02:00
Fin : 2026-10-11T18:30:00.000+02:00
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Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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