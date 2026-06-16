Les Angles

MERCAT DES POMPIERS

Les Angles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 17:00:00

fin : 2026-08-18 23:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Venez découvrir les halles angloises avec

– Marché de producteurs et d’artisans locaux.

– Restauration sur place et braséro à disposition pour faire griller !

– Pour terminer la soirée d’une belle manière, chaque Mercat se termine en chanson avec u…

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Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 32 76 lesanglesinfos@les-angles.com

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English :

Come discover the Angloises Market with:

– A market featuring local farmers and artisans.

– On-site dining and a grill available for barbecuing!

– To end the evening on a high note, every Mercat wraps up with a song featuring…

L’événement MERCAT DES POMPIERS Les Angles a été mis à jour le 2026-06-16 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION