Merci d’être venu, L’Atalante, Bayonne

Informations pratiques

Merci d’être venu Mardi 15 septembre, 20h45 L’Atalante Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T20:45:00+02:00 – 2026-09-15T22:07:00+02:00

Fin : 2026-09-15T20:45:00+02:00 – 2026-09-15T22:07:00+02:00

Séance présentée par Benoît Pingeot, artiste et enseignant à l’ESAPB, et ami du cinéaste

L’Atalante 3-5 quai Amiral Sala, Bayonne Bayonne 64100 Saint-Esprit Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine http://atalante-cinema.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0541#showmovie?id=VOCV6 »}]

Retour de cannes – Dernier épisode du journal filmé d’Alain Cavalier. « Le Filmeur » retrace sa vie depuis « Pater » : L’approche de la mort et la beauté de la vie, humaine comme animale, s’entremêlent…