La Turballe

Mercredi de l’été #7

Place du Marché La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 18:00:00

fin : 2026-08-26 22:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Les bustes à clic de l’atelier Les nomades imagin’air

18h00-22h00

Participez et faites-vous relooker avec des accessoires, capes, vestes… Laissez place à l’imaginaire et aux co-délires artistiques !

Quel Toupet ! Cie Quignon sur rue

Place aux excentricités capillaires.

Graminées, dahlias et fougères s’invitent dans les cheveux. Ensemble, créons des coiffures végétales pour toutes les têtes et tous les styles couronnes fleuries, coiffures naturelles, volumes sauvages et végétaux.

Enquêtes sur Contes Cie Arêtes du Biftek

18h00-18h45 à partir de 4 ans

Il s’agit d’une émission et les animateurs sont des enquêteurs de l’histoire. Chaque Conte a ses mystères, et Francis et Marline se feront inspecteurs, démonstrateurs ou chercheurs pour percer ces secrets. Pourquoi le chat botté ne porte-t-il pas de tongs ? Mais dans quel océan vit la Petite Sirène ? Et pourquoi Peter-Pan a-t-il mauvaise haleine ?

La Cabane au fond du jardin du groupe Duo Michisa

19h30-20h30 puis 21h00-22h00

Le Duo Michisa vient chanter et jouer pour vous. Par le biais de leur vielle valise de 1965 contenant plus de 70 pochettes de 45 Tours, posée sur une table de camping de 1971, vous serez invités à choisir celle qui vous plaira d’entendre. Petits et grands, venez passer un tendre moment et n’hésitez pas à apporter casquette, chapeau, foulard, bretelles, jupe et transat ! Vous allez adorer ce bijou vintage qui va vous transporter. .

Place du Marché La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 88 00 animation@laturballe.fr

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L’événement Mercredi de l’été #7 La Turballe a été mis à jour le 2026-05-15 par ADT44