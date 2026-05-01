Mercredi de rejouets Café des habitants LUDOTHEQUE Cérences
Mercredi de rejouets Café des habitants LUDOTHEQUE Cérences mercredi 13 mai 2026.
Cérences
Mercredi de rejouets Café des habitants
LUDOTHEQUE 14 Rue des Salines Cérences Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 14:00:00
fin : 2026-05-13 17:00:00
Date(s) :
2026-05-13
Un moment convivial pour discuter, s’informer, rencontrer d’autres habitants, partager un café ou un thé. .
LUDOTHEQUE 14 Rue des Salines Cérences 50510 Manche Normandie +33 9 83 04 98 96 contact@rejouets.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Mercredi de rejouets Café des habitants
L’événement Mercredi de rejouets Café des habitants Cérences a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Granville Terre et Mer