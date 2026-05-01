Mercredi de rejouets Café des habitants LUDOTHEQUE Cérences

Cérences

Mercredi de rejouets Café des habitants

LUDOTHEQUE 14 Rue des Salines Cérences Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 14:00:00

fin : 2026-05-13 17:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Un moment convivial pour discuter, s’informer, rencontrer d’autres habitants, partager un café ou un thé. .

LUDOTHEQUE 14 Rue des Salines Cérences 50510 Manche Normandie +33 9 83 04 98 96 contact@rejouets.com

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English : Mercredi de rejouets Café des habitants

L’événement Mercredi de rejouets Café des habitants Cérences a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Granville Terre et Mer