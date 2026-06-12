Mercredi découverte Boucherie Barbier à Pont-de-Roide Pont-de-Roide-Vermondans
Mercredi découverte Boucherie Barbier à Pont-de-Roide Pont-de-Roide-Vermondans mercredi 19 août 2026.
Pont-de-Roide-Vermondans
Mercredi découverte Boucherie Barbier à Pont-de-Roide
Maison Barbier Pont-de-Roide-Vermondans Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
La Maison Barbier perpétue depuis toujours la tradition franc-comtoise à travers des produits artisanaux de qualité, élaborés dans le respect des recettes et des gestes d’autrefois.
Grâce au savoir-faire de ses charcutiers-bouchers, cette maison familiale a su développer une belle renommée, récompensée par de nombreuses distinctions régionales et nationales, notamment au Concours Général Agricole de Paris.
Une occasion de découvrir un artisan passionné et de mieux connaître les secrets d’un savoir-faire local.
Animation proposée par la MPT de Pont-de-Roide
Renseignements et inscriptions MPT 03 81 99 33 99 .
Maison Barbier Pont-de-Roide-Vermondans 25150 Doubs Bourgogne-Franche-Comté secratariat@mptpontderoide.fr
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English : Mercredi découverte Boucherie Barbier à Pont-de-Roide
L’événement Mercredi découverte Boucherie Barbier à Pont-de-Roide Pont-de-Roide-Vermondans a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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