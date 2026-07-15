Mercredi découverte Boucherie Barbier Pont-de-Roide-Vermondans
mercredi 19 août 2026 · Pont-de-Roide-Vermondans
Informations pratiques
Pont-de-Roide-Vermondans
Mercredi découverte Boucherie Barbier
Maison Barbier Pont-de-Roide-Vermondans Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
La Maison Barbier a toujours été soucieuse de faire de bons produits artisanaux dans le respect de la tradition franc-Comtoise.
Grâce au savoir-faire de ses charcutiers/bouchers, la renommée de ses produits ne cesse de croître et elle est reconnue par tous les
professionnels au travers de ses nombreuses médailles attribuées au niveau régional et national, tel le Concours Général Agricole de Paris.
Renseignements et inscriptions MPT (Tél. 03 81 99 33 99) .
Maison Barbier Pont-de-Roide-Vermondans 25150 Doubs Bourgogne-Franche-Comté secratariat@mptpontderoide.fr
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English : Mercredi découverte Boucherie Barbier
L’événement Mercredi découverte Boucherie Barbier Pont-de-Roide-Vermondans a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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