Mercredi découverte Visite de la batterie des Roches à Pont-de-Roide Vermondans Pont-de-Roide-Vermondans mercredi 5 août 2026.

Pont-de-Roide-Vermondans

Mercredi découverte Visite de la batterie des Roches à Pont-de-Roide Vermondans

Batterie des Roches Pont-de-Roide-Vermondans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

À la découverte de la Batterie des Roches

En partenariat avec ASPIR, partez à la découverte de la Batterie des Roches, un ouvrage militaire remarquablement conservé.

Cette visite permettra de mieux comprendre le rôle stratégique des forts d’arrêt, leur organisation et leurs caractéristiques défensives. Elle sera également l’occasion d’imaginer le quotidien des soldats qui occupaient les lieux et de plonger dans une page méconnue de l’histoire locale.

Chaussures de marche recommandées. Durée environ 2 heures.

Sur inscription.

Renseignements et réservations auprès de la MPT de Pont-de-Roide 03 81 99 33 99 .

Batterie des Roches Pont-de-Roide-Vermondans 25150 Doubs Bourgogne-Franche-Comté secratariat@mptpontderoide.fr

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English : Mercredi découverte Visite de la batterie des Roches à Pont-de-Roide Vermondans

L’événement Mercredi découverte Visite de la batterie des Roches à Pont-de-Roide Vermondans Pont-de-Roide-Vermondans a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD