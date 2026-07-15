UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pont-de-Roide-Vermondans

Mercredi découverte Visite de la batterie des Roches Pont-de-Roide-Vermondans

mercredi 5 août 2026 · Pont-de-Roide-Vermondans

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Adresse
Batterie des Roches
Ville
25150 Pont-de-Roide-Vermondans
Département
Doubs
Tarif

Pont-de-Roide-Vermondans

Mercredi découverte Visite de la batterie des Roches

Batterie des Roches Pont-de-Roide-Vermondans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

En partenariat avec  ASPIR, découverte de la Batterie des Roches.

Bien conservée, celle-ci permet de comprendre la fonction et les attributs des forts d’arrêt tout en imaginant la vie des troupes à l’intérieur.

Chaussures de marche recommandées. Durée environ 2 heures.

Sur inscription

Renseignements / réservations MPT 03 81 99 33 99   .

Batterie des Roches Pont-de-Roide-Vermondans 25150 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   secratariat@mptpontderoide.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mercredi découverte Visite de la batterie des Roches

L’événement Mercredi découverte Visite de la batterie des Roches Pont-de-Roide-Vermondans a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

À voir aussi à Pont-de-Roide-Vermondans (Doubs)