Mercredi découverte Visite de la batterie des Roches Pont-de-Roide-Vermondans
mercredi 5 août 2026 · Pont-de-Roide-Vermondans
Informations pratiques
Pont-de-Roide-Vermondans
Mercredi découverte Visite de la batterie des Roches
Batterie des Roches Pont-de-Roide-Vermondans Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
En partenariat avec ASPIR, découverte de la Batterie des Roches.
Bien conservée, celle-ci permet de comprendre la fonction et les attributs des forts d’arrêt tout en imaginant la vie des troupes à l’intérieur.
Chaussures de marche recommandées. Durée environ 2 heures.
Sur inscription
Renseignements / réservations MPT 03 81 99 33 99 .
Batterie des Roches Pont-de-Roide-Vermondans 25150 Doubs Bourgogne-Franche-Comté secratariat@mptpontderoide.fr
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English : Mercredi découverte Visite de la batterie des Roches
L’événement Mercredi découverte Visite de la batterie des Roches Pont-de-Roide-Vermondans a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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