Informations pratiques

Pont-de-Roide-Vermondans

Mercredi découverte Visite de la batterie des Roches

Batterie des Roches Pont-de-Roide-Vermondans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

En partenariat avec ASPIR, découverte de la Batterie des Roches.

Bien conservée, celle-ci permet de comprendre la fonction et les attributs des forts d’arrêt tout en imaginant la vie des troupes à l’intérieur.

Chaussures de marche recommandées. Durée environ 2 heures.

Sur inscription

Renseignements / réservations MPT 03 81 99 33 99 .

Batterie des Roches Pont-de-Roide-Vermondans 25150 Doubs Bourgogne-Franche-Comté secratariat@mptpontderoide.fr

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English : Mercredi découverte Visite de la batterie des Roches

L’événement Mercredi découverte Visite de la batterie des Roches Pont-de-Roide-Vermondans a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD