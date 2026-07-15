Vendredi musique Deadly shakes Parc du CCAS Pont-de-Roide-Vermondans

Informations pratiques

Pont-de-Roide-Vermondans

Vendredi musique Deadly shakes

Parc du CCAS 42 Rue du Général Herr Pont-de-Roide-Vermondans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Dans le cadre des Vendredis musique à Pont-de-Roide, profitez d’une soirée placée sous le signe du rock et de la chanson.

À 20 h 30, découvrez SYNOPSYS en première partie, un solo piano-voix aux compositions originales mêlant poésie et émotion.

Puis laissez-vous emporter par l’énergie de DEADLY SHAKES, trio rock venu de Mulhouse, qui vous fera vibrer avec son rock nerveux et généreux.

Buvette et petite restauration sur place. .

Parc du CCAS 42 Rue du Général Herr Pont-de-Roide-Vermondans 25150 Doubs Bourgogne-Franche-Comté secratariat@mptpontderoide.fr

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English : Vendredi musique Deadly shakes

L’événement Vendredi musique Deadly shakes Pont-de-Roide-Vermondans a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD