Mercredi découverte poterie Les mains et la terre Pont-de-Roide-Vermondans
mercredi 22 juillet 2026 · Pont-de-Roide-Vermondans
Informations pratiques
Pont-de-Roide-Vermondans
Mercredi découverte poterie Les mains et la terre
Poterie les mains et la terre Pont-de-Roide-Vermondans Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Les Mains et la Terre est un atelier artisanal qui allie poterie et plantes médicinales. L’artisan y crée des pièces en céramique faites à la main, inspirées par la nature et le travail de la terre. Dans cet atelier, chaque création est unique et réalisée avec soin, dans le respect des matériaux et des gestes traditionnels.
A Bief.
Renseignements et inscriptions MPT (tél. 03 81 99 33 99). .
Poterie les mains et la terre Pont-de-Roide-Vermondans 25150 Doubs Bourgogne-Franche-Comté secratariat@mptpontderoide.fr
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English : Mercredi découverte poterie Les mains et la terre
L’événement Mercredi découverte poterie Les mains et la terre Pont-de-Roide-Vermondans a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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