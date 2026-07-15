Informations pratiques

Pont-de-Roide-Vermondans

Mercredi découverte poterie Les mains et la terre

Poterie les mains et la terre Pont-de-Roide-Vermondans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Les Mains et la Terre est un atelier artisanal qui allie poterie et plantes médicinales. L’artisan y crée des pièces en céramique faites à la main, inspirées par la nature et le travail de la terre. Dans cet atelier, chaque création est unique et réalisée avec soin, dans le respect des matériaux et des gestes traditionnels.

A Bief.

Renseignements et inscriptions MPT (tél. 03 81 99 33 99). .

Poterie les mains et la terre Pont-de-Roide-Vermondans 25150 Doubs Bourgogne-Franche-Comté secratariat@mptpontderoide.fr

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English : Mercredi découverte poterie Les mains et la terre

L’événement Mercredi découverte poterie Les mains et la terre Pont-de-Roide-Vermondans a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD