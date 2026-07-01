Projection en plein air du film E.T. L’EXTRA-TERRESTRE Place du Vieux Moulin Pont-de-Roide-Vermondans

Informations pratiques

Pont-de-Roide-Vermondans

Projection en plein air du film E.T. L’EXTRA-TERRESTRE

Place du Vieux Moulin 16 Rue du Général Herr Pont-de-Roide-Vermondans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 21:45:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Projection en plein air du film E.T L’EXTRA-TERRESTRE de Steven Spielberg.

Séance gratuite proposée par le Centre Image, en partenariat avec la Maison Pour Tous, le Foyer et la Commune.

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1982 | 2h00 | science-fiction | + 10 ans

Une soucoupe volante atterrit en pleine nuit près de Los Angeles. Quelques extraterrestres, envoyés sur Terre en mission d’exploration botanique, sortent de l’engin, mais un des leurs s’aventure au-delà de la clairière où se trouve la navette. Celui-ci se dirige alors vers la ville. C’est sa première découverte de la civilisation humaine. Bientôt traquée par des militaires et abandonnée par les siens, cette petite créature apeurée se nommant E.T. se réfugie dans une résidence de banlieue. .

Place du Vieux Moulin 16 Rue du Général Herr Pont-de-Roide-Vermondans 25150 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@centre-image.org

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English : Projection en plein air du film E.T. L’EXTRA-TERRESTRE

L’événement Projection en plein air du film E.T. L’EXTRA-TERRESTRE Pont-de-Roide-Vermondans a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD