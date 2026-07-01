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AGENDA · Pont-de-Roide-Vermondans

Mercredi découverte botanique au crêt des Roches Pont-de-Roide-Vermondans

mercredi 15 juillet 2026 · Pont-de-Roide-Vermondans

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Ville
25150 Pont-de-Roide-Vermondans
Département
Doubs
Tarif

Pont-de-Roide-Vermondans

Mercredi découverte botanique au crêt des Roches

Pont-de-Roide-Vermondans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

En association avec la Société d’Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard, La MPT vous propose de découvrir
la botanique du site des Roches.

Renseignements et inscriptions MPT (tél. 03 81 99 33 99).   .

Pont-de-Roide-Vermondans 25150 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   secratariat@mptpontderoide.fr

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English : Mercredi découverte botanique au crêt des Roches

L’événement Mercredi découverte botanique au crêt des Roches Pont-de-Roide-Vermondans a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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