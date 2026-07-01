Mercredi découverte botanique au crêt des Roches Pont-de-Roide-Vermondans
mercredi 15 juillet 2026 · Pont-de-Roide-Vermondans
Informations pratiques
Pont-de-Roide-Vermondans
Mercredi découverte botanique au crêt des Roches
Pont-de-Roide-Vermondans Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
En association avec la Société d’Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard, La MPT vous propose de découvrir
la botanique du site des Roches.
Renseignements et inscriptions MPT (tél. 03 81 99 33 99). .
Pont-de-Roide-Vermondans 25150 Doubs Bourgogne-Franche-Comté secratariat@mptpontderoide.fr
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English : Mercredi découverte botanique au crêt des Roches
L’événement Mercredi découverte botanique au crêt des Roches Pont-de-Roide-Vermondans a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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