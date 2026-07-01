Informations pratiques

Pont-de-Roide-Vermondans

Mercredi découverte botanique au crêt des Roches

Pont-de-Roide-Vermondans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

En association avec la Société d’Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard, La MPT vous propose de découvrir

la botanique du site des Roches.

Renseignements et inscriptions MPT (tél. 03 81 99 33 99). .

Pont-de-Roide-Vermondans 25150 Doubs Bourgogne-Franche-Comté secratariat@mptpontderoide.fr

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English : Mercredi découverte botanique au crêt des Roches

L’événement Mercredi découverte botanique au crêt des Roches Pont-de-Roide-Vermondans a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD