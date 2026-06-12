Mercredi découverte Circuit des maquisards Animation proposée par la MPT de Pont-de-Roide Pierrefontaine-lès-Blamont mercredi 1 juillet 2026.

Pierrefontaine-lès-Blamont

Mercredi découverte Circuit des maquisards Animation proposée par la MPT de Pont-de-Roide

Départ et informations auprès de la MPT de Pont-de-Roide Pierrefontaine-lès-Blamont Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

En partenariat avec l’association Mémoire et souvenir de la Résistance du Pays de Montbéliard , partez pour une randonnée commentée à la découverte de l’histoire locale.

Au fil du parcours, des explications vous seront proposées devant les monuments, sites de mémoire et lieux stratégiques qui témoignent de l’engagement et des événements marquants de la Résistance sur le territoire.

Chaussures de marche recommandées

Durée environ 2 heures

Départ et informations auprès de la MPT de Pont-de-Roide

Renseignements, horaires et inscriptions 03 81 99 33 99 .

Départ et informations auprès de la MPT de Pont-de-Roide Pierrefontaine-lès-Blamont 25310 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 33 99 secratariat@mptpontderoide.fr

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English : Mercredi découverte Circuit des maquisards Animation proposée par la MPT de Pont-de-Roide

L’événement Mercredi découverte Circuit des maquisards Animation proposée par la MPT de Pont-de-Roide Pierrefontaine-lès-Blamont a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD