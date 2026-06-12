Mercredi découverte Tout cuir Tout main à Villars-sous-Dampjoux Villars-sous-Dampjoux
Mercredi découverte Tout cuir Tout main à Villars-sous-Dampjoux Villars-sous-Dampjoux mercredi 12 août 2026.
Villars-sous-Dampjoux
Mercredi découverte Tout cuir Tout main à Villars-sous-Dampjoux
Tout Cuir Tout main Villars-sous-Dampjoux Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Situé à Villars-sous-Dampjoux, l’atelier Tout Cuir Tout Main met à l’honneur un artisanat authentique autour du travail du cuir.
L’artisan y conçoit entièrement à la main des articles uniques, façonnés avec précision, patience et respect des techniques traditionnelles. Chaque création est le fruit d’un savoir-faire artisanal maîtrisé, alliant esthétique, durabilité et fonctionnalité.
Une immersion dans un métier passion où chaque pièce raconte une histoire.
Renseignements et inscriptions auprès de la MPT de Pont-de-Roide 03 81 99 33 99 .
Tout Cuir Tout main Villars-sous-Dampjoux 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté secratariat@mptpontderoide.fr
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English : Mercredi découverte Tout cuir Tout main à Villars-sous-Dampjoux
L’événement Mercredi découverte Tout cuir Tout main à Villars-sous-Dampjoux Villars-sous-Dampjoux a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD