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Mercredi découverte Tout cuir Tout main à Villars-sous-Dampjoux Villars-sous-Dampjoux

Mercredi découverte Tout cuir Tout main à Villars-sous-Dampjoux Villars-sous-Dampjoux mercredi 12 août 2026.

Adresse : Tout Cuir Tout main

Ville : 25190 Villars-sous-Dampjoux

Département : Doubs

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Tarif :

Villars-sous-Dampjoux

Mercredi découverte Tout cuir Tout main à Villars-sous-Dampjoux

Tout Cuir Tout main Villars-sous-Dampjoux Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Situé à Villars-sous-Dampjoux, l’atelier Tout Cuir Tout Main met à l’honneur un artisanat authentique autour du travail du cuir.

L’artisan y conçoit entièrement à la main des articles uniques, façonnés avec précision, patience et respect des techniques traditionnelles. Chaque création est le fruit d’un savoir-faire artisanal maîtrisé, alliant esthétique, durabilité et fonctionnalité.

Une immersion dans un métier passion où chaque pièce raconte une histoire.

Renseignements et inscriptions auprès de la MPT de Pont-de-Roide 03 81 99 33 99   .

Tout Cuir Tout main Villars-sous-Dampjoux 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   secratariat@mptpontderoide.fr

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English : Mercredi découverte Tout cuir Tout main à Villars-sous-Dampjoux

L’événement Mercredi découverte Tout cuir Tout main à Villars-sous-Dampjoux Villars-sous-Dampjoux a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD