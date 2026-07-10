Informations pratiques

Villars-sous-Dampjoux

Mercredi découverte Tout cuir Tout main

Tout Cuir Tout main Villars-sous-Dampjoux Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Tout Cuir Tout Main est un atelier artisanal situé à Villars-sous-Dampjoux. L’artisan y crée des articles en cuir faits entièrement à la main. Chaque pièce est unique et réalisée avec soin, en respectant un savoir-faire traditionnel.

Dans son atelier, l’artisan travaille le cuir avec précision et passion pour proposer des créations pratiques et élégantes.

Renseignements et inscriptions MPT de Pont-de-Roide Vermondans (Tél. 03 81 99 33 99) .

Tout Cuir Tout main Villars-sous-Dampjoux 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté secratariat@mptpontderoide.fr

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English : Mercredi découverte Tout cuir Tout main

L’événement Mercredi découverte Tout cuir Tout main Villars-sous-Dampjoux a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD