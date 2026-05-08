Mézeray

Mercredi du terroir Visite du centre équestre Les Amis du Fjord

Les Forges Mézeray Sarthe

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 15:00:00

fin : 2026-08-12 16:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Visite du centre équestre Les Amis du Fjord à Mézeray

Les Amis du Fjord vous ouvrent les portes du centre équestre des Forges pour partager leur quotidien et leur passion des chevaux. Une belle occasion de rencontrer des passionnés et de découvrir un savoir-faire rural authentique. .

Les Forges Mézeray 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 00 60 info@valleedelasarthe.fr

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English :

Visit to the Les Amis du Fjord equestrian center in Mézeray

L’événement Mercredi du terroir Visite du centre équestre Les Amis du Fjord Mézeray a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Vallée de la Sarthe