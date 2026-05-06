Vannerie le panier danois Zarzo le Haut Toucheboeuf Mézeray
Vannerie le panier danois Zarzo le Haut Toucheboeuf Mézeray samedi 28 novembre 2026.
Mézeray
Vannerie le panier danois Zarzo
le Haut Toucheboeuf Centre d’Animation Nature et Balade Mézeray Sarthe
Tarif : 65 – 65 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 09:30:00
fin : 2026-11-28 17:30:00
Date(s) :
2026-11-28
Création d’un panier danois Zarzo
Sous la conduite de Damien Lombart, vannier expérimenté, vous découvrirez la création et les subtilités de la construction de ce panier danois très moderne. Étape après étape, vous serez conduit pas à pas jusqu’à la réalisation finale. Chacun repart avec son panier terminé.
Tout le matériel nécessaire est fourni par le formateur à chacun en début de stage et est repris à la fin sécateurs, poinçons, sellettes, osier… Vous pouvez venir avec votre matériel si vous préférez
Seul le panier Zarzo réalisé reste au bénéfice du stagiaire.
Ne pas oublier le pique-nique du midi .
le Haut Toucheboeuf Centre d’Animation Nature et Balade Mézeray 72270 Sarthe Pays de la Loire
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English :
Creation of a Danish Zarzo basket
L’événement Vannerie le panier danois Zarzo Mézeray a été mis à jour le 2026-05-06 par CDT72
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