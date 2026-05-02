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Découverte du Qi Gong Les Mésangères Mézeray

Découverte du Qi Gong Les Mésangères Mézeray mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Les Mésangères

Adresse : Centre animation Nature et Balade

Ville : 72270 Mézeray

Département : Sarthe

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 0 0

Mézeray

Découverte du Qi Gong

Les Mésangères Centre animation Nature et Balade Mézeray Sarthe

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 14:30:00
fin : 2026-06-03 16:30:00

Date(s) :
2026-06-03

Découverte qi-gong
Dans un espace Nature , Didier Besland, vous fera faire une série de mouvements qui favorisent santé, énergie, souplesse. Accessible à tous et tout âge de la vie.   .

Les Mésangères Centre animation Nature et Balade Mézeray 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 09668812  natureetbalade72@gmail.com

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English :

Discover qi-gong

L’événement Découverte du Qi Gong Mézeray a été mis à jour le 2026-05-02 par CDT72

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