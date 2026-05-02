Découverte du Qi Gong Les Mésangères Mézeray

Mézeray

Découverte du Qi Gong

Les Mésangères Centre animation Nature et Balade Mézeray Sarthe

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 14:30:00

fin : 2026-06-03 16:30:00

Date(s) :

2026-06-03

Découverte qi-gong

Dans un espace Nature , Didier Besland, vous fera faire une série de mouvements qui favorisent santé, énergie, souplesse. Accessible à tous et tout âge de la vie. .

Les Mésangères Centre animation Nature et Balade Mézeray 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 09668812 natureetbalade72@gmail.com

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English :

Discover qi-gong

L’événement Découverte du Qi Gong Mézeray a été mis à jour le 2026-05-02 par CDT72