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Test Balade Mézeray

Test Balade Mézeray vendredi 8 mai 2026.

Adresse : Les Mésangères

Ville : 72270 Mézeray

Département : Sarthe

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Mézeray

Test Balade

Les Mésangères Mézeray Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 14:00:00
fin : 2026-05-08 21:00:00

Date(s) :
2026-05-08

Petite phrase de description
Détails de l’animation   .

Les Mésangères Mézeray 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 000000000  acompleter@gmail.com

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English :

Short description sentence

L’événement Test Balade Mézeray a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Vallée de la Sarthe

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