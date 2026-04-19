Mézeray

Cours de Cuisine

Les Mésangères Mézeray Sarthe

Tarif : 39 – 39 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Cours de cuisine avec le chef Anthony Boucher au Domaine des Mésangères

Préparation de marinades, maîtrise des cuissons au barbecue et réalisation d’accompagnements de saison. .

Les Mésangères Mézeray 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 6 75 27 52 88 contact@lesmesangeres.com

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English :

Cooking classes with chef Anthony Boucher at Domaine des Mésangères

L’événement Cours de Cuisine Mézeray a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Vallée de la Sarthe