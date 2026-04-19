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Cours de Cuisine Mézeray

Cours de Cuisine Mézeray samedi 30 mai 2026.

Adresse : Les Mésangères

Ville : 72270 Mézeray

Département : Sarthe

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif : 39 39

Mézeray

Cours de Cuisine

Les Mésangères Mézeray Sarthe

Tarif : 39 – 39 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Cours de cuisine avec le chef Anthony Boucher au Domaine des Mésangères
Préparation de marinades, maîtrise des cuissons au barbecue et réalisation d’accompagnements de saison.   .

Les Mésangères Mézeray 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 6 75 27 52 88  contact@lesmesangeres.com

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English :

Cooking classes with chef Anthony Boucher at Domaine des Mésangères

L’événement Cours de Cuisine Mézeray a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Vallée de la Sarthe

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