Mézeray

Entretien espace nature des Mésangères

Les Mésangères Mézeray Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 09:00:00

fin : 2026-05-15 11:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Entretien espace nature des Mésangères

Pour découvrir le domaine des Mésangères et aussi participer à son embellissement, venez participer à l’entretien et la mise en valeur du domaine. Arboretum, verger, haie Monet et observatoire de la vie sauvage. Café à l’abri dans l’observatoire. Prévenir si vous pensez participer. Si la météo du jour est trop mauvaise cette matinée est reportée à une date ultérieure. .

Les Mésangères Mézeray 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 9 66 88 12 02 natureetbalade72@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Maintenance of the Mésangères nature area

L’événement Entretien espace nature des Mésangères Mézeray a été mis à jour le 2026-05-02 par CDT72