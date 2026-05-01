Entretien espace nature des Mésangères Mézeray
Entretien espace nature des Mésangères Mézeray vendredi 15 mai 2026.
Mézeray
Entretien espace nature des Mésangères
Les Mésangères Mézeray Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 09:00:00
fin : 2026-05-15 11:00:00
Date(s) :
2026-05-15
Entretien espace nature des Mésangères
Pour découvrir le domaine des Mésangères et aussi participer à son embellissement, venez participer à l’entretien et la mise en valeur du domaine. Arboretum, verger, haie Monet et observatoire de la vie sauvage. Café à l’abri dans l’observatoire. Prévenir si vous pensez participer. Si la météo du jour est trop mauvaise cette matinée est reportée à une date ultérieure. .
Les Mésangères Mézeray 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 9 66 88 12 02 natureetbalade72@gmail.com
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English :
Maintenance of the Mésangères nature area
L’événement Entretien espace nature des Mésangères Mézeray a été mis à jour le 2026-05-02 par CDT72
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