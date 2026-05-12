Mercredi du terroir Visite d’un élevage de porcs et de vaches Loué
Mercredi du terroir Visite d’un élevage de porcs et de vaches Loué mercredi 15 juillet 2026.
Loué
Mercredi du terroir Visite d’un élevage de porcs et de vaches
Le Faux Loué Sarthe
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-07-15 16:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Visite d’un élevage de porcs et de vaches à Chemiré-le-Gaudin
Lors de la visite du GAEC des Belles Filles, découvrez les différentes facettes de l’exploitation élevage de bovins limousines et jersiaises, prairies naturelles, bâtiments d’engraissement et stockage des céréales. Ce sera aussi l’occasion d’aborder la production d’énergie photovoltaïque, intégrée au fonctionnement de la ferme. .
Le Faux Loué 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 00 60 info@valleedelasarthe.fr
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English :
Visit to a pig and cow farm in Chemiré-le-Gaudin
L’événement Mercredi du terroir Visite d’un élevage de porcs et de vaches Loué a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Vallée de la Sarthe
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