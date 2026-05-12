Loué

Mercredi du terroir Visite d’un élevage de porcs et de vaches

Le Faux Loué Sarthe

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-07-15 16:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Visite d’un élevage de porcs et de vaches à Chemiré-le-Gaudin

Lors de la visite du GAEC des Belles Filles, découvrez les différentes facettes de l’exploitation élevage de bovins limousines et jersiaises, prairies naturelles, bâtiments d’engraissement et stockage des céréales. Ce sera aussi l’occasion d’aborder la production d’énergie photovoltaïque, intégrée au fonctionnement de la ferme. .

Le Faux Loué 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 00 60 info@valleedelasarthe.fr

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English :

Visit to a pig and cow farm in Chemiré-le-Gaudin

L’événement Mercredi du terroir Visite d’un élevage de porcs et de vaches Loué a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Vallée de la Sarthe