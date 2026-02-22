Mercredi en famille Atelier création de maquettes de bâtiments & Atelier poterie Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie

Mercredi en famille Atelier création de maquettes de bâtiments & Atelier poterie

Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

– De 10H à 12H, Atelier création de maquettes de bâtiments de toutes sortes avec l’architecte de l’écocentre !

– De 14H à 16H, Atelier de poterie avec la céramiste Paty H. Elle vous emmènera faire le tour de la terre, découvrir le modelage et le travail à la plaque ou au colombin.

– De 10H à 12H, Atelier création de maquettes de bâtiments de toutes sortes avec l’architecte de l’écocentre ! Il y a bientôt assez de maisons pour faire tout un village !

– De 14H à 16H, Atelier de poterie avec la céramiste Paty H. Elle vous emmènera faire le tour de la terre, découvrir le modelage et le travail à la plaque ou au colombin. Autant de façons d’explorer votre créativité et de vous ressourcer !

23 euros le cours de 2H (le prix comprend l’argile, les oxydes et les cuissons).

Pour adultes de tous âges et surtout tous niveaux !

Inscriptions libres (6 personnes maximum au 06 66 98 66 08). .

Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 91 36 40 contact@ecocentre.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mercredi en famille Atelier création de maquettes de bâtiments & Atelier poterie

– From 10 a.m. to 12 p.m., Workshop to create models of all kinds of buildings with the ecocenter’s architect!

– 2pm to 4pm, Pottery workshop with ceramist Paty H. She’ll take you on a tour of the clay, introducing you to modelling and working with slabs or pellets.

L’événement Mercredi en famille Atelier création de maquettes de bâtiments & Atelier poterie Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2026-02-19 par Isle-Auvézère