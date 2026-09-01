Mercredi en famille Atelier découverte autour de la laine feutrée Écocentre du Périgord Saint-Pierre-de-Frugie

Informations pratiques

Saint-Pierre-de-Frugie

Mercredi en famille Atelier découverte autour de la laine feutrée

Écocentre du Périgord 193 Allée de la Source Froide Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 10:00:00

fin : 2026-09-23 12:00:00

Date(s) :

2026-09-23

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Écocentre du Périgord 193 Allée de la Source Froide Saint-Pierre-de-Frugie 24486 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 91 36 40 contact@ecocentre.org

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English : Mercredi en famille Atelier découverte autour de la laine feutrée

L’événement Mercredi en famille Atelier découverte autour de la laine feutrée Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2026-08-15 par Isle-Auvézère