Mercredi en famille atelier peinture Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie
Mercredi en famille atelier peinture Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie mercredi 6 mai 2026.
Saint-Pierre-de-Frugie
Mercredi en famille atelier peinture
Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 10:00:00
fin : 2026-05-06 12:00:00
Date(s) :
2026-05-06
Venez libérer votre imagination en créant des œuvres individuelles ou collectives !
Venez libérer votre imagination en créant des œuvres individuelles ou collectives ! .
Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 91 36 40 contact@ecocentre.org
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English : Mercredi en famille atelier peinture
Unleash your imagination and create individual or collective works of art!
L’événement Mercredi en famille atelier peinture Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2026-04-15 par Isle-Auvézère