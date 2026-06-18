Mercredi en famille atelier Poupées tracas Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie
Mercredi en famille atelier Poupées tracas Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie mercredi 1 juillet 2026.
Saint-Pierre-de-Frugie
Mercredi en famille atelier Poupées tracas
Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 10:00:00
fin : 2026-07-01 12:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Poupées tracas à fabriquer et à garder pour chasser nos petits soucis
Poupées tracas à fabriquer et à garder pour chasser nos petits soucis .
Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 91 36 40 contact@ecocentre.org
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English : Mercredi en famille atelier Poupées tracas
Worry dolls: Make and keep them to chase away our little worries
L’événement Mercredi en famille atelier Poupées tracas Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2026-06-18 par Isle-Auvézère
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