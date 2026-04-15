Mercredi en famille club CPN Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie
Mercredi en famille club CPN Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie mercredi 13 mai 2026.
Saint-Pierre-de-Frugie
Mercredi en famille club CPN
Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 10:00:00
fin : 2026-05-13 12:00:00
Date(s) :
2026-05-13
Pour (Connaître et Protéger la Nature) il vous est proposé des activités de découverte de la nature par un animateur diplômé, dans une approche ludique, technique et scientifique. Les animaux sont de sortie, alors vous aussi !
Pour (Connaître et Protéger la Nature) il vous est proposé des activités de découverte de la nature par un animateur diplômé, dans une approche ludique, technique et scientifique. Les animaux sont de sortie, alors vous aussi ! .
Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 91 36 40 contact@ecocentre.org
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English : Mercredi en famille club CPN
For (Connaître et Protéger la Nature), we offer nature discovery activities led by a qualified instructor, with a fun, technical and scientific approach. The animals are out, so are you!
L’événement Mercredi en famille club CPN Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2026-04-15 par Isle-Auvézère
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