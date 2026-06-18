Mercredi en fête Tréguier
Mercredi en fête Tréguier mercredi 22 juillet 2026.
Tréguier
Mercredi en fête
Tréguier Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 19:00:00
fin : 2026-07-22 00:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Programmation de la soirée
Rue M. Berthelot 19h00 à 20h30 Creachcadec Soubigou
Place du Martray
de 20h30 à 21h00 Skol sonerien Landreger
de 21h00 à 22h00 Kaolila
de 22h00 à 22h30 Bagad Sonerien Bro Dreger
Scène du Martray de 22h30 à 00h00 Tarafikants
Place des Halles
de 20h30 à 21h00 Bagad Sonerien Bro Dreger
de 21h00 à 22h30 Youhadenn
de 22h30 à 23h00 Skol sonerien Landreger .
Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 30 19
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English :
L’événement Mercredi en fête Tréguier a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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