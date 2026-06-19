Tréguier

Les Mercredis en fête

Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 19:00:00

fin : 2026-08-19 00:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Les Mercredis en Fête reviennent pour l’été 2026 à Tréguier. Chaque mercredi soir, concerts de musiques du monde, animations bretonnes et marché artisanal nocturne animeront le centre-ville au pied de la cathédrale illuminée. .

Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 30 19

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English :

L’événement Les Mercredis en fête Tréguier a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose