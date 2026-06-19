Les Mercredis en fête Tréguier
Les Mercredis en fête Tréguier mercredi 22 juillet 2026.
Tréguier
Les Mercredis en fête
Tréguier Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 19:00:00
fin : 2026-08-19 00:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Les Mercredis en Fête reviennent pour l’été 2026 à Tréguier. Chaque mercredi soir, concerts de musiques du monde, animations bretonnes et marché artisanal nocturne animeront le centre-ville au pied de la cathédrale illuminée. .
Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 30 19
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English :
L’événement Les Mercredis en fête Tréguier a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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