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Atelier d’écriture à la Maison Ernest Renan Maison Natale d’Ernest Renan Tréguier

mercredi 22 juillet 2026 · Maison Natale d'Ernest Renan · Tréguier

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Maison Natale d'Ernest Renan
Adresse
20 Rue Ernest Renan
Ville
22220 Tréguier
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Tréguier

Atelier d’écriture à la Maison Ernest Renan

Maison Natale d’Ernest Renan 20 Rue Ernest Renan Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:30:00
fin : 2026-08-12 17:30:00

Date(s) :
2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12

‘Textes et autres mondes’, animés par Catherine Phet des jeux d’écriture déployés dans l’écoute sensible de ces ‘voix d’un autre monde’. Et l’écoute et l’écriture tissent les fils d’une nouvelle histoire à partager.
Ils sont indépendants les uns des autres, et ouverts à tous, sans prérequis ni supplément au droit d’entrée du monument.   .

Maison Natale d’Ernest Renan 20 Rue Ernest Renan Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 45 63 

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English :

L’événement Atelier d’écriture à la Maison Ernest Renan Tréguier a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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