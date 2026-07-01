Atelier d’écriture à la Maison Ernest Renan Maison Natale d’Ernest Renan Tréguier
mercredi 22 juillet 2026 · Maison Natale d'Ernest Renan · Tréguier
Informations pratiques
Tréguier
Atelier d’écriture à la Maison Ernest Renan
Maison Natale d’Ernest Renan 20 Rue Ernest Renan Tréguier Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:30:00
fin : 2026-08-12 17:30:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12
‘Textes et autres mondes’, animés par Catherine Phet des jeux d’écriture déployés dans l’écoute sensible de ces ‘voix d’un autre monde’. Et l’écoute et l’écriture tissent les fils d’une nouvelle histoire à partager.
Ils sont indépendants les uns des autres, et ouverts à tous, sans prérequis ni supplément au droit d’entrée du monument. .
Maison Natale d’Ernest Renan 20 Rue Ernest Renan Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 45 63
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English :
L’événement Atelier d’écriture à la Maison Ernest Renan Tréguier a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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