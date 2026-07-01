Atelier d’écriture à la Maison Ernest Renan Maison Natale d’Ernest Renan Tréguier

Informations pratiques

Tréguier

Atelier d’écriture à la Maison Ernest Renan

Maison Natale d’Ernest Renan 20 Rue Ernest Renan Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:30:00

fin : 2026-08-12 17:30:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12

‘Textes et autres mondes’, animés par Catherine Phet des jeux d’écriture déployés dans l’écoute sensible de ces ‘voix d’un autre monde’. Et l’écoute et l’écriture tissent les fils d’une nouvelle histoire à partager.

Ils sont indépendants les uns des autres, et ouverts à tous, sans prérequis ni supplément au droit d’entrée du monument. .

Maison Natale d’Ernest Renan 20 Rue Ernest Renan Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 45 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier d’écriture à la Maison Ernest Renan Tréguier a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose