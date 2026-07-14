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AGENDA · Tréguier

Finale de la coupe du monde de football Brasserie Philomenn Parc Sainte Catherine Tréguier

dimanche 19 juillet 2026 · Parc Sainte Catherine · Tréguier

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Parc Sainte Catherine
Adresse
Brasserie Philomenn
Ville
22220 Tréguier
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Tréguier

Finale de la coupe du monde de football Brasserie Philomenn

Parc Sainte Catherine Brasserie Philomenn Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 21:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Diffusion de la finale de la coupe du monde de football sur grand écran au Tap Room.   .

Parc Sainte Catherine Brasserie Philomenn Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 24 52 

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English :

L’événement Finale de la coupe du monde de football Brasserie Philomenn Tréguier a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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