Finale de la coupe du monde de football Brasserie Philomenn Parc Sainte Catherine Tréguier
dimanche 19 juillet 2026 · Parc Sainte Catherine · Tréguier
Informations pratiques
Tréguier
Finale de la coupe du monde de football Brasserie Philomenn
Parc Sainte Catherine Brasserie Philomenn Tréguier Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 21:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Diffusion de la finale de la coupe du monde de football sur grand écran au Tap Room. .
Parc Sainte Catherine Brasserie Philomenn Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 24 52
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English :
L’événement Finale de la coupe du monde de football Brasserie Philomenn Tréguier a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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