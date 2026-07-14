Atelier de créations de bougies Ty Bougies Tréguier
jeudi 16 juillet 2026 · Ty Bougies · Tréguier
Informations pratiques
Tréguier
Atelier de créations de bougies
Ty Bougies 1 Rue Peltier Tréguier Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:30:00
fin : 2026-07-16 12:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30
Au programme Fabrication d’une bougie parfumée coulée. Création d’un galet parfumé décoré. Chaque participant choisira la couleur, le parfum et la décoration de ses créations, puis repartira avec sa bougie et son galet parfumé.
Places limitées à 6 participants par créneau à partir de 6 ans. .
Ty Bougies 1 Rue Peltier Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 09 48 08 23
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English :
L’événement Atelier de créations de bougies Tréguier a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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