Atelier de créations de bougies Ty Bougies Tréguier

Informations pratiques

Tréguier

Atelier de créations de bougies

Ty Bougies 1 Rue Peltier Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:30:00

fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30

Au programme Fabrication d’une bougie parfumée coulée. Création d’un galet parfumé décoré. Chaque participant choisira la couleur, le parfum et la décoration de ses créations, puis repartira avec sa bougie et son galet parfumé.

Places limitées à 6 participants par créneau à partir de 6 ans. .

Ty Bougies 1 Rue Peltier Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 09 48 08 23

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English :

L’événement Atelier de créations de bougies Tréguier a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose