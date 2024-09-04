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Mercredi jeux vidéo Médiathèque Marguerite Duras Paris

Mercredi jeux vidéo Médiathèque Marguerite Duras Paris

Mercredi jeux vidéo Médiathèque Marguerite Duras Paris mercredi 4 septembre 2024.

Lieu : Médiathèque Marguerite Duras

Adresse : 115, rue de Bagnolet

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 4 septembre 2024

Fin : mercredi 24 juin 2026

Jeux vidéos

Venez découvrir une sélection de jeux renouvelée régulièrement. Vous bénéficierez d’un créneau d’une heure par personne pour jouer. Une réservation est possible auprès des bibliothécaires.

L’accès est libre et gratuit sur présentation d’une carte de bibliothèque valide. Vous pourrez choisir votre jeu parmi

Tournoi inter-bibliothèques sur Just Dance

Le tournoi de jeux vidéo du XXe arrondissement revient pour sa quatrième édition ! Et la médiathèque Marguerite Duras sélectionne son équipe pour affronter les autres bibliothèques et remporter une quatrième victoire …
Le tournoi aura lieu sur le jeu Just Dance, à Duras, le 21 mars.
Les sélections pour pouvoir y participer aurons lieu le 7 février de 14 à 16 heure dans l’auditorium, et le 11 février de 14 à 16 heure en salle audiovisuelle.

Tous les mercredis, une sélection de jeux composée par les bibliothécaires vous attend sur nos consoles
Du mercredi 04 septembre 2024 au vendredi 26 juin 2026 :
mercredi
de 13h15 à 17h15
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2024-09-04T16:15:00+02:00
fin : 2026-06-24T20:15:00+02:00
Date(s) : 2024-09-04T13:15:00+02:00_2024-09-04T17:15:00+02:00;2024-09-11T13:15:00+02:00_2024-09-11T17:15:00+02:00;2024-09-18T13:15:00+02:00_2024-09-18T17:15:00+02:00;2024-09-25T13:15:00+02:00_2024-09-25T17:15:00+02:00;2024-10-02T13:15:00+02:00_2024-10-02T17:15:00+02:00;2024-10-09T13:15:00+02:00_2024-10-09T17:15:00+02:00;2024-10-16T13:15:00+02:00_2024-10-16T17:15:00+02:00;2024-10-23T13:15:00+02:00_2024-10-23T17:15:00+02:00;2024-10-30T13:15:00+02:00_2024-10-30T17:15:00+02:00;2024-11-06T13:15:00+02:00_2024-11-06T17:15:00+02:00;2024-11-13T13:15:00+02:00_2024-11-13T17:15:00+02:00;2024-11-20T13:15:00+02:00_2024-11-20T17:15:00+02:00;2024-11-27T13:15:00+02:00_2024-11-27T17:15:00+02:00;2024-12-04T13:15:00+02:00_2024-12-04T17:15:00+02:00;2024-12-11T13:15:00+02:00_2024-12-11T17:15:00+02:00;2024-12-18T13:15:00+02:00_2024-12-18T17:15:00+02:00;2024-12-25T13:15:00+02:00_2024-12-25T17:15:00+02:00;2025-01-01T13:15:00+02:00_2025-01-01T17:15:00+02:00;2025-01-08T13:15:00+02:00_2025-01-08T17:15:00+02:00;2025-01-15T13:15:00+02:00_2025-01-15T17:15:00+02:00;2025-01-22T13:15:00+02:00_2025-01-22T17:15:00+02:00;2025-01-29T13:15:00+02:00_2025-01-29T17:15:00+02:00;2025-02-05T13:15:00+02:00_2025-02-05T17:15:00+02:00;2025-02-12T13:15:00+02:00_2025-02-12T17:15:00+02:00;2025-02-19T13:15:00+02:00_2025-02-19T17:15:00+02:00;2025-02-26T13:15:00+02:00_2025-02-26T17:15:00+02:00;2025-03-05T13:15:00+02:00_2025-03-05T17:15:00+02:00;2025-03-12T13:15:00+02:00_2025-03-12T17:15:00+02:00;2025-03-19T13:15:00+02:00_2025-03-19T17:15:00+02:00;2025-03-26T13:15:00+02:00_2025-03-26T17:15:00+02:00;2025-04-02T13:15:00+02:00_2025-04-02T17:15:00+02:00;2025-04-09T13:15:00+02:00_2025-04-09T17:15:00+02:00;2025-04-16T13:15:00+02:00_2025-04-16T17:15:00+02:00;2025-04-23T13:15:00+02:00_2025-04-23T17:15:00+02:00;2025-04-30T13:15:00+02:00_2025-04-30T17:15:00+02:00;2025-05-07T13:15:00+02:00_2025-05-07T17:15:00+02:00;2025-05-14T13:15:00+02:00_2025-05-14T17:15:00+02:00;2025-05-21T13:15:00+02:00_2025-05-21T17:15:00+02:00;2025-05-28T13:15:00+02:00_2025-05-28T17:15:00+02:00;2025-06-04T13:15:00+02:00_2025-06-04T17:15:00+02:00;2025-06-11T13:15:00+02:00_2025-06-11T17:15:00+02:00;2025-06-18T13:15:00+02:00_2025-06-18T17:15:00+02:00;2025-06-25T13:15:00+02:00_2025-06-25T17:15:00+02:00;2025-07-02T13:15:00+02:00_2025-07-02T17:15:00+02:00;2025-07-09T13:15:00+02:00_2025-07-09T17:15:00+02:00;2025-07-16T13:15:00+02:00_2025-07-16T17:15:00+02:00;2025-07-23T13:15:00+02:00_2025-07-23T17:15:00+02:00;2025-07-30T13:15:00+02:00_2025-07-30T17:15:00+02:00;2025-08-06T13:15:00+02:00_2025-08-06T17:15:00+02:00;2025-08-13T13:15:00+02:00_2025-08-13T17:15:00+02:00;2025-08-20T13:15:00+02:00_2025-08-20T17:15:00+02:00;2025-08-27T13:15:00+02:00_2025-08-27T17:15:00+02:00;2025-09-03T13:15:00+02:00_2025-09-03T17:15:00+02:00;2025-09-10T13:15:00+02:00_2025-09-10T17:15:00+02:00;2025-09-17T13:15:00+02:00_2025-09-17T17:15:00+02:00;2025-09-24T13:15:00+02:00_2025-09-24T17:15:00+02:00;2025-10-01T13:15:00+02:00_2025-10-01T17:15:00+02:00;2025-10-08T13:15:00+02:00_2025-10-08T17:15:00+02:00;2025-10-15T13:15:00+02:00_2025-10-15T17:15:00+02:00;2025-10-22T13:15:00+02:00_2025-10-22T17:15:00+02:00;2025-10-29T13:15:00+02:00_2025-10-29T17:15:00+02:00;2025-11-05T13:15:00+02:00_2025-11-05T17:15:00+02:00;2025-11-12T13:15:00+02:00_2025-11-12T17:15:00+02:00;2025-11-19T13:15:00+02:00_2025-11-19T17:15:00+02:00;2025-11-26T13:15:00+02:00_2025-11-26T17:15:00+02:00;2025-12-03T13:15:00+02:00_2025-12-03T17:15:00+02:00;2025-12-10T13:15:00+02:00_2025-12-10T17:15:00+02:00;2025-12-17T13:15:00+02:00_2025-12-17T17:15:00+02:00;2025-12-24T13:15:00+02:00_2025-12-24T17:15:00+02:00;2025-12-31T13:15:00+02:00_2025-12-31T17:15:00+02:00;2026-01-07T13:15:00+02:00_2026-01-07T17:15:00+02:00;2026-01-14T13:15:00+02:00_2026-01-14T17:15:00+02:00;2026-01-21T13:15:00+02:00_2026-01-21T17:15:00+02:00;2026-01-28T13:15:00+02:00_2026-01-28T17:15:00+02:00;2026-02-04T13:15:00+02:00_2026-02-04T17:15:00+02:00;2026-02-11T13:15:00+02:00_2026-02-11T17:15:00+02:00;2026-02-18T13:15:00+02:00_2026-02-18T17:15:00+02:00;2026-02-25T13:15:00+02:00_2026-02-25T17:15:00+02:00;2026-03-04T13:15:00+02:00_2026-03-04T17:15:00+02:00;2026-03-11T13:15:00+02:00_2026-03-11T17:15:00+02:00;2026-03-18T13:15:00+02:00_2026-03-18T17:15:00+02:00;2026-03-25T13:15:00+02:00_2026-03-25T17:15:00+02:00;2026-04-01T13:15:00+02:00_2026-04-01T17:15:00+02:00;2026-04-08T13:15:00+02:00_2026-04-08T17:15:00+02:00;2026-04-15T13:15:00+02:00_2026-04-15T17:15:00+02:00;2026-04-22T13:15:00+02:00_2026-04-22T17:15:00+02:00;2026-04-29T13:15:00+02:00_2026-04-29T17:15:00+02:00;2026-05-06T13:15:00+02:00_2026-05-06T17:15:00+02:00;2026-05-13T13:15:00+02:00_2026-05-13T17:15:00+02:00;2026-05-20T13:15:00+02:00_2026-05-20T17:15:00+02:00;2026-05-27T13:15:00+02:00_2026-05-27T17:15:00+02:00;2026-06-03T13:15:00+02:00_2026-06-03T17:15:00+02:00;2026-06-10T13:15:00+02:00_2026-06-10T17:15:00+02:00;2026-06-17T13:15:00+02:00_2026-06-17T17:15:00+02:00;2026-06-24T13:15:00+02:00_2026-06-24T17:15:00+02:00

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet  75020 Paris
+33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras


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