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Mercredis matin de l’orgue Place Général Leclerc Lannilis

Mercredis matin de l’orgue Place Général Leclerc Lannilis mercredi 5 août 2026.

Lieu : Place Général Leclerc

Adresse : Eglise

Ville : 29870 Lannilis

Département : Finistère

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Lannilis

Mercredis matin de l’orgue

Place Général Leclerc Eglise Lannilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:30:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

C’est la 18eme saison des mercredis de l’orgue . Tous les mercredis matins de l’été, l’association Sauvegarde du Patrimoine de Lannilis propose un concert autour de l’orgue.
Ce mercredi Laurent-Martin SCHMIT (Orgue) Annecy Cäcilia BOYER (Soprano) Metz   .

Place Général Leclerc Eglise Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 6 81 08 63 10 

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English :

L’événement Mercredis matin de l’orgue Lannilis a été mis à jour le 2026-06-17 par OT PAYS DES ABERS

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