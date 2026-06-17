Mercredis matin de l’orgue Place Général Leclerc Lannilis
Mercredis matin de l’orgue Place Général Leclerc Lannilis mercredi 5 août 2026.
Lannilis
Mercredis matin de l’orgue
Place Général Leclerc Eglise Lannilis Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:30:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
C’est la 18eme saison des mercredis de l’orgue . Tous les mercredis matins de l’été, l’association Sauvegarde du Patrimoine de Lannilis propose un concert autour de l’orgue.
Ce mercredi Laurent-Martin SCHMIT (Orgue) Annecy Cäcilia BOYER (Soprano) Metz .
Place Général Leclerc Eglise Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 6 81 08 63 10
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English :
L’événement Mercredis matin de l’orgue Lannilis a été mis à jour le 2026-06-17 par OT PAYS DES ABERS
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