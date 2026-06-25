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AGENDA · Lannilis

Super Loto Lannilis

dimanche 23 août 2026 · Lannilis

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
GYMNASE KERGROAS
Ville
29870 Lannilis
Département
Finistère
Tarif

Lannilis

Super Loto

GYMNASE KERGROAS Lannilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 14:00:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Organisé par le SC Lannilis Basket et animé par Rachel.
+ de 4500€ de lots à gagner
Vélo électrique, Switch Lite, Ordinateur, bons d’achat et de nombreux autres lots
Réservations UNIQUEMENT par SMS jusqu’au 22/08 20h.
Ouverture des portes à 11h00
Restauration disponible sur place (sandwichs, gâteaux et boissons)   .

GYMNASE KERGROAS Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 6 71 71 83 78 

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English :

L’événement Super Loto Lannilis a été mis à jour le 2026-07-23 par OT PAYS DES ABERS

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