Super Loto Lannilis
dimanche 23 août 2026 · Lannilis
Informations pratiques
Lannilis
Super Loto
GYMNASE KERGROAS Lannilis Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 14:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Organisé par le SC Lannilis Basket et animé par Rachel.
+ de 4500€ de lots à gagner
Vélo électrique, Switch Lite, Ordinateur, bons d’achat et de nombreux autres lots
Réservations UNIQUEMENT par SMS jusqu’au 22/08 20h.
Ouverture des portes à 11h00
Restauration disponible sur place (sandwichs, gâteaux et boissons) .
GYMNASE KERGROAS Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 6 71 71 83 78
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English :
L’événement Super Loto Lannilis a été mis à jour le 2026-07-23 par OT PAYS DES ABERS
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